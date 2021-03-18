Россия пока не реагирует на диверсии украинских спецслужб крайне жестко только потому, что она, как бы об этом ни говорил официальный Киев, не находится в состоянии войны с Украиной. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Деятельность украинских спецслужб на территории РФ состоит из одних провалов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Россия же не воюет с Украиной. Это Украина воюет, как мы с вами знаем из постановления Верховной Рады и заявлений господина Зеленского. Россия не воюет, и в этом проблема. Если бы была война, она действовала бы иначе. А сейчас Россия воспринимает это просто как неадекватность соседа. Так бывает, когда наступает помешательство и случается «Украина головного мозга». Это же не означает, что надо бить из всех орудий», — уверен эксперт.

Пока же российская контрразведка довольно успешно работает, оттачивает свои навыки в этой новой эпохе, и еще далеко не все провалы украинских спецслужб стали достоянием общественности, указал Гаспарян.

Об этом пока не рассказывается, потому что ведется оперативная игра, но, зная манеры украинских «вояк», вполне можно допустить, что кто-то из них уже перевербован российскими спецслужбами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.