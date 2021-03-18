В зале заседаний Верховной Рады произошла перепалка между депутатом от «Слуги народа» Георгием Мазурашу и членом «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестором Шуфричем. Запись конфликта 18 марта выложили в YouTube

Депутаты поспорили из-за поправок к законопроекту №2194 о земле. Шуфрич рассказал, как Жириновский при помощи Пашинского покидал Крым в 2014 году © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В пылу спора «слуга народа» обратился к Шуфричу, не называя его по имени. Мазурашу обвинил Шуфрича в манипуляциях и призвал его проявлять принципиальность «в интересах Украины, а не понимаете, кого».

«Коллега Мазурашу, когда вы вспоминаете ОПЗЖ и мастера спорта, имейте яйца говорить фамилию. Что касается манипуляций. Апеллируют к манипуляциям и дезинформации тогда, когда нет фактов и аргументов доказывать обратное. Поэтому, пожалуйста, назовите факт манипуляции, факт дезинформации. И докажите информацию, которая это опровергает. Это будет по-мужски», — заявил Шуфрич.

Мазураш, в свою очередь, заявил, что не будет «показывать то, о чем тот просит».