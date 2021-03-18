«Боженька» в лице президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена вовсе не «любит» Украину, как считает украинский блогер Алена Яхно, он просто против России. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Василий Стоякин

В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

Новая холодная война и Украина © REUTERS, Kevin Lamarque Алена Яхно отреагировала на произошедшее словами: «Все-таки Боженька любит Украину. Как ни пытается мудрый нарід закопать государственность своей собственной страны, а он её откапывает».

«Как видим, классические заклинания на тему "весь мир с нами". Хотя, казалось бы, очевидно, что «боженька» в лице Байдена вовсе не с Украиной, а просто против России. А это не одно и то же», — отметил Стоякин.

Подробнее о том, почему холодная война между США и Россией не будет «спасением» для Украины, читайте в статье на сайте Украина.ру