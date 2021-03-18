Запись датируется 19 декабря 2016 года, помимо Порошенко в разговоре принимают участие глава МИД Павел Климкин и начальник фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.
Во время разговора Порошенко на русском языке с использованием большого количества нецензурной лексики требует от Ворушилина быстро завершить рейдерский захват «Приватбанка».
«Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Штапаку и скинь на *уй с себя эту *уйню <…> Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Штапаку», — заявляет пятый президент Украины.
Разговор проходит на русском языке, как с Ворушилиным, так и с Климкиным. Порошенко использует обсценную лексику и в разговоре с главой МИД Украины, комментируя ситуацию вокруг «Приватбанка».
«П*здец бл*ть. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске не хочет завершить полномочия… Просто киздец», — сказал Порошенко.
«Приватбанк» был крупнейшим частным банком на Украине до того, как при Порошенко он был национализирован за одну гривну.
Предыдущие владельцы, группа «Приват» предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, оспорили решение властей в суде.
Однако Верховная Рада по требованию властей ЕС и США приняла закон, который запрещает возвращение национализированных банков их владельцам.