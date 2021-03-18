Депутат Верховной Рады Андрей Деркач 18 марта представил запись разговоров Петра Порошенко в то время, когда тот занимал пост главы украинского государства

Байден и пленки Деркача: как скандал с прослушкой изменит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo Павел Климкин и начальник фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.

Во время разговора Порошенко на русском языке с использованием большого количества нецензурной лексики требует от Ворушилина быстро завершить рейдерский захват «Приватбанка».

«Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Штапаку и скинь на *уй с себя эту *уйню <…> Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Штапаку», — заявляет пятый президент Украины.

Разговор проходит на русском языке, как с Ворушилиным, так и с Климкиным. Порошенко использует обсценную лексику и в разговоре с главой МИД Украины, комментируя ситуацию вокруг «Приватбанка».

«П*здец бл*ть. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске не хочет завершить полномочия… Просто киздец», — сказал Порошенко.

Украденные земли, новые суды за Приватбанк. Главное в экономике Украины 16-23 октября © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Предыдущие владельцы, группа «Приват» предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, оспорили решение властей в суде.

Однако Верховная Рада по требованию властей ЕС и США приняла закон, который запрещает возвращение национализированных банков их владельцам.