По словам женщины, первым в ее семье заболел сын Даниэль, но ее тест в то время оказался негативным. Бизнесвумен рассказала, что решила не сдаваться и продолжила проверяться на COVID-19.
«В понедельник вечером у меня начинает подниматься температура, во вторник я сдаю повторный тест (это, кажется, был мой юбилейный, 40-й), и он положительный», — написала Юрушева.
Одной из первых слова поддержки ей высказала певица Вера Брежнева, написав в комментариях: «Ого… держись!» Предпринимательница рассказала, что уже чувствует себя лучше и по большей части борется не с самим COVID-19, а со своими негативными мыслями.
«В общем, теперь моя очередь лично познакомиться с этой болезнью. И для меня это в первую очередь борьба со своей мнительностью. Это как игра разума — все эти негативные мысли берут тебя в оборот, и становится только хуже», — призналась женщина.
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Елизавета Юрушева — дочь хозяина сети пятизвездочных отелей Леонида Юрушева. Также семья ее родителей владеет житомирской компанией по производству мебели Rezult.
Во время парламентской кампании Юрушева финансировала предвыборные расходы своего мужа — кандидата от партии «Слуга народа», шоумена Александра Скичко, который избрался в Верховную Раду, а позже был назначен главой Черкасской облгосадминистрации.