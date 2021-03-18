Первая партия вакцины Pfizer из США должна поступить на Украину в начале апреля. Об этом 18 марта заявил в эфире телеканала «Дом» глава отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика

По словам Заики, первая поставка Pfizer ожидается в апреле, а затем планируется еще несколько траншей американской вакцины. Пока идет процесс согласования этапов поставок с поставщиком, отметил он. Японка чуть не задохнулась после вакцинации Pfizer © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину», — сказал представитель Минздрава.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в рамках инициативы COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины, из них 117 тысяч доз Pfizer поступит в феврале.

Однако пока в конце февраля прибыла лишь вакцина индийского производства Covishield. Сейчас вакцинированные на первом этапе начали получать вторую часть прививки.

Кроме того, временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин сообщила о поставке на Украину холодильников для транспортировки и хранения вакцины.