Сегодня спецслужбы Украины проводят спецоперации на территории РФ, связанные с похищениями и убийствами людей. В частности, телеканал «Россия 24» опубликовал сюжет о группе похитителей, которые в декабре прошлого года пытались насильственно вывезти в Украину ополченца, живущего в Астраханской области.
Эксперт отметил, что СБУ, несмотря на реформы и приезд консультантов из ЦРУ, за последние 12 лет очень сильно деградировала, так как оттуда убрали людей, которые застали советскую систему подготовки, и заменили их неофитами, которые идеологически промыты, но не понимают, что они делают.
«Это украинские СМИ пишут бесконечные панегирики, чтобы был хоть какой-то благоприятный информационный шум, потому что гордиться нечем. А у нас зачастую эту чепуху начинают рерайтить, и получается какая-то великая спецслужба СБУ. Ребята, если вы говорите о величии, то почитайте про историю Моссада или КГБ. Я вас уверяю, что вы тогда пересмотрите свое отношение к величию спецслужб», — подчеркнул Гаспарян.
Вопрос не в том, проводят ли украинские спецслужбы диверсии на территории России, а в том, понимают ли они, что рано или поздно последует жесткий ответ, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.