Когда речь заходит про спецслужбы, под этим обычно подразумевается результативность или успешность действий. А совсем не провалы и катастрофы, которым, в частности, занимается Служба безопасности Украины. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: последствия для Украины, если она развяжет бойню в Донбассе © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт отметил, что СБУ, несмотря на реформы и приезд консультантов из ЦРУ, за последние 12 лет очень сильно деградировала, так как оттуда убрали людей, которые застали советскую систему подготовки, и заменили их неофитами, которые идеологически промыты, но не понимают, что они делают.

«Это украинские СМИ пишут бесконечные панегирики, чтобы был хоть какой-то благоприятный информационный шум, потому что гордиться нечем. А у нас зачастую эту чепуху начинают рерайтить, и получается какая-то великая спецслужба СБУ. Ребята, если вы говорите о величии, то почитайте про историю Моссада или КГБ. Я вас уверяю, что вы тогда пересмотрите свое отношение к величию спецслужб», — подчеркнул Гаспарян.

Вопрос не в том, проводят ли украинские спецслужбы диверсии на территории России, а в том, понимают ли они, что рано или поздно последует жесткий ответ, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.