Обе исполнительницы на фото в черном, только у Орбакайте на груди еще значится надпись «Без комментариев». Такую же подпись к снимку оставил и Лопатин, заставив фанатов предположить, зачем именно все трое собрались вместе.
«Вау, жду вашу совместную работу», «Будет новый дуэт? Песня?», «Будет сюрприз?», «Значит, будет новая песня! Ура! Две красавицы. Заинтриговали», — предположили поклонники.
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Не так давно старшая дочь Пугачевой рассказала своим подписчикам, что приехала с гастролями в Россию из США, где много лет живет.
Кстати, буквально через несколько часов после публикации фото с примадонной музыкальный продюсер выложил в сеть видео, посвященное новому треку, над которым он работает. Юморист Максим Галкин записал один из первых хитов своей жены «Арлекино».