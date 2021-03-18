Музыкальный продюсер Андрей Лопатин опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с певицами Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте, намекнув на то, что встретились они не просто так. Снимок размещен в Instagram 17 марта

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«Вау, жду вашу совместную работу», «Будет новый дуэт? Песня?», «Будет сюрприз?», «Значит, будет новая песня! Ура! Две красавицы. Заинтриговали», — предположили поклонники.

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Не так давно старшая дочь Пугачевой рассказала своим подписчикам, что приехала с гастролями в Россию из США, где много лет живет.

Кстати, буквально через несколько часов после публикации фото с примадонной музыкальный продюсер выложил в сеть видео, посвященное новому треку, над которым он работает. Юморист Максим Галкин записал один из первых хитов своей жены «Арлекино».