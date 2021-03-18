Вакцинация украинцев препаратом AstraZeneca (Covishield) продолжится. Об этом 18 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой

Борьба с COVID-19: На Украине и в Польше проблемы, но от AstraZeneca/CoviShield они не отказываются

Тем не менее украинский лидер не верит в угрозу, исходящую от вакцины, прививку которой он сделал на передовой в Донбассе вместе с украинскими военными.

«Я считаю, что это очень серьезное информационное противодействие против этой вакцины, она самая доступная. Я не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу», — сказал Зеленский.

Ранее выразил сомнение в связи между вакцинацией AstraZeneca и тромбозом и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Полмиллиона доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прибыли из Индии в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. По словам Степанова, на Украину должно прибыть еще около 1,5 миллиона доз препарата компании AstraZeneca.