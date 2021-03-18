Ранее 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. По данным немецких ученых, рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией британско-шведским препаратом.
Тем не менее украинский лидер не верит в угрозу, исходящую от вакцины, прививку которой он сделал на передовой в Донбассе вместе с украинскими военными.
«Я считаю, что это очень серьезное информационное противодействие против этой вакцины, она самая доступная. Я не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу», — сказал Зеленский.
Ранее выразил сомнение в связи между вакцинацией AstraZeneca и тромбозом и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Полмиллиона доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прибыли из Индии в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. По словам Степанова, на Украину должно прибыть еще около 1,5 миллиона доз препарата компании AstraZeneca.