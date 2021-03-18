Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать по вопросу возможных переговоров ее команды с властью. Об этом она заявила в видеообращении в YouTube 18 марта

«Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве», — сказала Тихановская.

«Весной режим Лукашенко падёт». Сбудется ли прогноз Тихановской © REUTERS, Lehtikuva

На платформе «Голос» гражданам Белоруссии предлагается согласиться или не согласиться со следующим заявлением: «Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путём переговоров. И призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве».

Тихановская также заявила, что за время общения с иностранными политиками и организациями заручилась поддержкой. По ее словам, голосование белорусов позволит добиться решительных шагов от ОБСЕ и ООН и вынудит Минск пойти на переговоры.

Предварительные итоги голосования станут известны 25 марта.