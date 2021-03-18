«Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве», — сказала Тихановская.
Она отметила, что голосование будет проводиться не вместо, а вместе с уличными протестами. По ее мнению, разные сценарии развития событий в Белоруссии неизбежно приведут к переговорам, «вопрос лишь в том, какой ценой».
На платформе «Голос» гражданам Белоруссии предлагается согласиться или не согласиться со следующим заявлением: «Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путём переговоров. И призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве».
Тихановская также заявила, что за время общения с иностранными политиками и организациями заручилась поддержкой. По ее словам, голосование белорусов позволит добиться решительных шагов от ОБСЕ и ООН и вынудит Минск пойти на переговоры.
Предварительные итоги голосования станут известны 25 марта.