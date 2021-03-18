Среди жителей Украины провели опрос о том, какие продукты питания вызывают у них недоверие. Результаты 18 марта опубликовал Obozrevatel со ссылкой на национальный сервис Virobnik.ua

Колбаса «Австрийская» на Украине получила шокирующую начинку — видео © ССО, pixabay

При покупке масла украинцы боятся нарваться на пальмовое масло в составе вместо животного жира. В колбасе людей пугает все меньшее содержание мяса, а в курятине — наоборот, все большее присутствие антибиотиков.

Остальные продукты питания вызывают опасения, по признанию опрошенных, из-за недостаточного количества информации об их составе и производстве.

«Недоверие к продуктам, которые мы едим каждый день, вызывает стресс и фоновое напряжение. Это мешает людям полноценно наслаждаться жизнью. Наша цель — сделать так, чтобы потребители наконец распрощались со стрессом относительно качества, ингредиентов и условий производства товаров», — говорится на сайте Virobnik.ua.

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Virobnik.ua — украинский сервис, демонстрирующий процесс создания продуктов ежедневного потребления, его сотрудники планируют проверять производства, работающие в стране, чтобы рассказывать о них потребителям.