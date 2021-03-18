Оказалось, что больше всего нареканий у сливочного масла, сосисок, колбасы, куриного мяса, сыра, молока, соков, хлеба, майонеза и сладостей.
При покупке масла украинцы боятся нарваться на пальмовое масло в составе вместо животного жира. В колбасе людей пугает все меньшее содержание мяса, а в курятине — наоборот, все большее присутствие антибиотиков.
Остальные продукты питания вызывают опасения, по признанию опрошенных, из-за недостаточного количества информации об их составе и производстве.
«Недоверие к продуктам, которые мы едим каждый день, вызывает стресс и фоновое напряжение. Это мешает людям полноценно наслаждаться жизнью. Наша цель — сделать так, чтобы потребители наконец распрощались со стрессом относительно качества, ингредиентов и условий производства товаров», — говорится на сайте Virobnik.ua.
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Virobnik.ua — украинский сервис, демонстрирующий процесс создания продуктов ежедневного потребления, его сотрудники планируют проверять производства, работающие в стране, чтобы рассказывать о них потребителям.