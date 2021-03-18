Украинские патриоты давно культивируют расистский миф о том, что матерные слова были «навязаны» украинцам. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Андрей Манчук

«Истинно-арийские патриоты давно культивируют старый расистский миф о том, что матерные слова были навязаны славянам в период татаро-монгольского ига. В свое время его активно продвигали в обществе ультраправая партия "Свобода"», — отмечает автор.

«Дематюкация» Украины. Как «Холостяк» переводит русский мат на украинский © politnavigator.net

При этом на известном снимке был запечатлен обыкновенный польский пенсионер.

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