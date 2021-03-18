«Истинно-арийские патриоты давно культивируют старый расистский миф о том, что матерные слова были навязаны славянам в период татаро-монгольского ига. В свое время его активно продвигали в обществе ультраправая партия "Свобода"», — отмечает автор.
Он также напомнил, что в 2012 году активисты политсилы заклеивали украинские города плакатами с изображением беззубого старика, которой украшали слова: «Матюки превращают тебя в москаля».
При этом на известном снимке был запечатлен обыкновенный польский пенсионер.
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