Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Об этом 18 марта заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в своем Facebook

Пашинян уйдет в отставку в течение недели — СМИ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это внеочередные парламентские выборы», — написал он.

В принятии решения премьер-министр также опирался на обсуждение вопроса с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией «Мой шаг» и руководителем оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном, говорится в посте.

На этом фоне третий президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян заявил, что Пашинян и его политическая команда должны уйти в отставку, после чего граждане смогут избрать новое правительство, способное укреплять безопасность страны.

В конце февраля в Армении начался новый виток политического кризиса. Пашинян, которого оппозиция неоднократно обвиняла в поражении в Нагорном Карабахе, уволил замглавы, а затем и руководителя Генштаба. Первый из них назвал несерьезными слова Пашиняна о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» во время боев с Азербайджаном «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В то же время российское Минобороны и вовсе опровергало использование Арменией этих комплексов в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. После увольнений в Генштабе военные потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, предложил досрочные парламентские выборы, однако оппозиция выступила против их проведения в условиях нахождения Пашиняна у власти.

Премьер-министр Армении избирается большинством Национального собрания. После этого его полномочия утверждает президент республики. При отставке главы правительства парламентские фракции в течение семи дней выдвигают на эту должность своих кандидатов. Если после первого тура никому из кандидатов не удалось получить нужное количество голосов, то проводится второй тур. Если и после него не удается избрать премьера, то парламент распускается.