Запорожский журналист, блогер

Запорожский оппозиционный журналист, публиковался в российских изданиях, например в газете «Взгляд», «Антифашист».

Павел Волков был арестован СБУ 27 сентября 2017 года.

Украинская прокуратура предъявила ему обвинения по статье №110, части 2 (посягательство на территориальную целостность Украины (группой лиц) и статье №258-3 (иное пособничество террористам) Уголовного кодекса Украины.

Больше года Волков находился под стражей в запорожском СИЗО. Каждые два месяца меру пресечения продлевали. В изоляторе ему систематически отказывали в необходимой медицинской помощи.

За статьи и публикации в соцсетях журналисту грозило лишение свободы сроком до 15 лет.

25 октября 2018 года суд полностью оправдал Волкова.