Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который также является делегатом от Украины в ПАСЕ, заявил, что позвонил российскому парламентарию Петру Толстому. Об этом 18 марта Гончаренко написал в своем Telegram-канале

«Цирк, но продуманный»: Толстой о поведении Гончаренко в ПАСЕ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Украинский парламентарий сообщил, что Толстой написал заявление главе ПАСЕ о недопустимости его высказываний. По словам депутата, в тексте обращения Толстого говорится, что Гончаренко оскорбил российскую делегацию два раза и сделал два неприемлемых заявления.

Соратник Порошенко подчеркнул, что нужны только жесткие заявления, санкции и активные действия против России.

Ранее на заседании ПАСЕ свое выступление Гончаренко начал с оскорблений в адрес России и президента Владимира Путина. В частности, депутат обратился к Толстому со словами, что «это там он граф Толстой, а здесь просто… простой».