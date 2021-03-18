«Хотел сказать ему лично, что не отказываюсь от своих слов и считаю Толстого убийцей, антисемитом и украинофобом. Что его доносы — не остановят мою борьбу с лживой российской пропагандой и дезинформацией. К сожалению, Толстой в очередной раз испугался и не взял трубку. Но я оставил ему голосовое сообщение», — написал Гончаренко.
Украинский парламентарий сообщил, что Толстой написал заявление главе ПАСЕ о недопустимости его высказываний. По словам депутата, в тексте обращения Толстого говорится, что Гончаренко оскорбил российскую делегацию два раза и сделал два неприемлемых заявления.
Соратник Порошенко подчеркнул, что нужны только жесткие заявления, санкции и активные действия против России.
Ранее на заседании ПАСЕ свое выступление Гончаренко начал с оскорблений в адрес России и президента Владимира Путина. В частности, депутат обратился к Толстому со словами, что «это там он граф Толстой, а здесь просто… простой».