На фото Доброносова Леся Забуранная в просвечивающем платье с леопардовым принтом, под него надет черный топ. Волосы завиты в волны, из украшений депутат добавила золотую цепочку.
«Красиво», — одобрил фотограф образ народной избранницы.
В комментариях пользователи соцсети также поделились снимками, на которых видно пышный бюст депутата.
Мнения украинцев разделились. Женщины посчитали, что у Забуранной лишний вес и заявили, что в Раде так одеваться неприемлемо, но большинство комментаторов поддержало ее выбор наряда.
«Идеально для земельных поправок», «Очередная Проня Прокоповна, как обычно в Раде», «Ну, хоть не лосины», «Супер! Впервые вижу, что леопардовый принт идет», — написали в комментариях.
Леся Забуранная — член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Канадой.