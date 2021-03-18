Депутат от партии «Слуга народа» появилась на заседании Верховной Рады в легкомысленном платье со звериным принтом. Фото опубликовал 17 марта в Facebook фотограф Ян Доброносов

На фото Доброносова Леся Забуранная в просвечивающем платье с леопардовым принтом, под него надет черный топ. Волосы завиты в волны, из украшений депутат добавила золотую цепочку.

«Красиво», — одобрил фотограф образ народной избранницы.

В комментариях пользователи соцсети также поделились снимками, на которых видно пышный бюст депутата.

Мнения украинцев разделились. Женщины посчитали, что у Забуранной лишний вес и заявили, что в Раде так одеваться неприемлемо, но большинство комментаторов поддержало ее выбор наряда.

«Идеально для земельных поправок», «Очередная Проня Прокоповна, как обычно в Раде», «Ну, хоть не лосины», «Супер! Впервые вижу, что леопардовый принт идет», — написали в комментариях. «Где драконы?»: Тимошенко уличили в краже образа из сериала © Юлия Тимошенко/Инстаграм

Леся Забуранная — член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Канадой.