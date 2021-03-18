Украинская киберполиция разоблачила хакера, который взламывал учетные записи и воровал пароли. Об этом 18 марта ведомство сообщило на своем сайте

В Житомирской области разоблачили юного хакера, который троллил учителей © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что хакерская программа попадала в компьютеры и устройства украинцев через почтовые ящики в зашифрованном виде в формате документа pdf. Для того чтобы пользователи запускали программу в виде документа, хакер выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

«В результате хакер получал персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, данные аккаунтов соцсетей и электронной почты», — говорится в сообщении.

В его доме полицейские провели обыск и обнаружили образцы вирусного программного обеспечения, около 15 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных веб-панелей.

Мужчине грозит лишение свободы до двух лет. Дело передали в Одесскую прокуратуру. Ранее СБУ заявила, что заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы. По их данным, ее якобы осуществила хакерская группировка, подконтрольная ФСБ России.