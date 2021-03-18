Согласно инициативе главы Славянска, такую проверку должны проходить все, кто занимает выборные должности, то есть и депутаты, и сам мэр.
«Повторяющиеся провокации подтолкнули меня к принятию номенклатурного решения. Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами», — написал Лях.
Он заявил, что избиратели должны знать, все ли в порядке с психическим здоровьем и разного рода зависимостями у тех, за кого они отдали свои голоса.
Лях выразил надежду, что депутаты поддержат эту идею на сессии.
«Отличная, между прочим, идея. Не так часто украинские политики и управленцы генерируют такие здравые мысли», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
Лях стал городским головой Славянска в 2015 году. В 2020 году он переизбрался на второй срок.