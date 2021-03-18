Мэр подконтрольного Украине города Славянска в Донецкой области предложил регулярно проверять депутатов у психиатра и нарколога. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 18 марта

Согласно инициативе главы Славянска, такую проверку должны проходить все, кто занимает выборные должности, то есть и депутаты, и сам мэр.

«Повторяющиеся провокации подтолкнули меня к принятию номенклатурного решения. Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами», — написал Лях.

Он заявил, что избиратели должны знать, все ли в порядке с психическим здоровьем и разного рода зависимостями у тех, за кого они отдали свои голоса. Украинским копам запретили проверять водителей на алкоголь и наркотики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Лях выразил надежду, что депутаты поддержат эту идею на сессии.

«Отличная, между прочим, идея. Не так часто украинские политики и управленцы генерируют такие здравые мысли», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Лях стал городским головой Славянска в 2015 году. В 2020 году он переизбрался на второй срок.