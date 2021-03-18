«Поддерживаю предложение об ограничении импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и внедрить комплекс действенных мер», — сказал Зеленский.
Также он поручил секретарю СНБО Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты решений.
В конце декабря 2019 года Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.
В январе-феврале 2021 года на Украине были остановлены в аварийном режиме ряд энергоблоков тепловой генерации. Это произошло из-за существенного похолодания. В результате экспорт энергии прекратился.
С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию. С 3 января украинские предприятия возобновили импорт из Белоруссии, с 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.