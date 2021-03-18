Аккаунт телеканала «Вести.Крым» заблокировали на видеохостинге YouTube накануне воссоединения Крыма с Россией, сообщил Telegram-канал Украина.ру 18 марта со ссылкой на заявление директора ТРК «Вести.Крым» Александра Минакова

«Дата, разумеется, выбрана не случайно», — отмечается в сообщении ТГ-канала.

В качестве предлога блокировки назвали публикацию от 23 апреля 2019 года под названием «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР».

YouTube разбушевался. Роскомнадзор вступился. Победила Украина.ру © CC0, Pixabay

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24».

Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google, которой принадлежит YouTube, требования прекратить цензуру российских СМИ.