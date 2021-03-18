Соавтор законопроекта о коллаборационизме, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгения Кравчук рассказала, кого могут привлечь к ответственности. Об этом 18 марта говорится в материале РБК-Украина

Депутат отметила, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно. В Раде штампуют законы об ответственности за «коллаборационизм» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Что касается учителей, то их просто поставили в такие условия. При этом, если директор школы организовывает какие-то линейки и распинается, что украинские солдаты кого-то там расстреливают, это одно дело. А если ты просто учишь химии или физике — это другое. Это не закон о враче, учителе или водителе», — сказала Кравчук.

По ее словам, документ также содержит положение о наказании за информационное сотрудничество с Россией и совместные политические мероприятия. При широкой трактовке этих норм под них может подпасть деятельность украинских партий и телеканалов.

По ее словам, в финальном тексте законопроекта вряд ли удастся сохранить норму о возможности запрета религиозных организаций. При этом деятельность политических партий и их лидеров Кравчук считает необходимым пресекать.

Ранее сообщалось, что законопроект предусматривает ограничение доступа «коллаборантов» к государственным должностям или должностям в органах местного самоуправления на 15 лет.

Под коллаборационизмом в законе имеется в виду сотрудничество с ДНР, ЛНР и гражданами России, в частности, в Крыму.