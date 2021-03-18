Возвращение Крыма в состав России нанесло упреждающий удар по планам Североатлантического альянса по созданию своих военных баз на юге РФ, сказал бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский. Его слова приводит Telegram-канал Украина.ру 18 марта

В последнее время антироссийская риторика стран, входящих в НАТО, стала более агрессивной. В частности, президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

«Возвращение Крыма обеспечило нам превентивный срыв планов НАТО по созданию на южных рубежах своих военно-морских баз. Это же было. И планы эти были», — подчеркнул Балуевский.

Крым российский. Что дал полуостров России

Британия в новой редакции внешнеполитической стратегии, обнародованной в марте, назвала РФ «наиболее актуальной угрозой в регионе НАТО», исключив из документа положения о необходимости ведения диалога с Москвой.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова проголосовало за вхождение региона в состав РФ.