В последнее время антироссийская риторика стран, входящих в НАТО, стала более агрессивной. В частности, президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».
«Возвращение Крыма обеспечило нам превентивный срыв планов НАТО по созданию на южных рубежах своих военно-морских баз. Это же было. И планы эти были», — подчеркнул Балуевский.
Он добавил, что «Крым по сути — это непотопляемый авианосец России на Черном море».
Британия в новой редакции внешнеполитической стратегии, обнародованной в марте, назвала РФ «наиболее актуальной угрозой в регионе НАТО», исключив из документа положения о необходимости ведения диалога с Москвой.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова проголосовало за вхождение региона в состав РФ.