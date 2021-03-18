Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал 17 марта в Facebook снимок с памятником жабе. Фото вызвало бурную реакцию в соцсети

Мэр сфотографировался с жабой возле детского садика в пригородном селе Хриплин. В основе фигуры — камень необычной формы, он ярко раскрашен и увенчан короной. В Николаеве предложили скормить бывшего подопечным зоопарка © СС0, Pixabay

«Как и обещал, жаба установлена не на бюджетные средства! Срач приветствуется!» — написал Марцинкив.

«Наверное, это та жаба, которая всех душит», «Позвольте, я напомню, как выглядит жаба», «Какая власть, такая и жаба», — написали в комментариях.

«Прошу не обижать нашу жабу! Она нравится детям, а это главное! Приезжайте делать селфи с нашей знаменитостью!» — призвал пользователей соцсети Виктор Кибирев.

Ранее, в 2018 году, мэр Ивано-Франковска заявил, что дал поручение возвести в городе памятник «исконной украинской жабе». По его словам, он заставит людей задуматься о жабе, которая их душит.