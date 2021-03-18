Мэр Киева Виталий Кличко закрывает столицу на частичный локдаун с 20 марта по 9 апреля в связи с ускорением распространения COVID-19. Об этом 18 марта он заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

Болельщиков «Шахтера» больше не ждут в Киеве: названа причина © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

«С 00:00 20 марта — то есть в ночь с пятницы на субботу — Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей!» — заявил Кличко.

В частности, закрываются кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии). В Киеве запрещается проведение массовых мероприятий. Кафе и рестораны будут работать исключительно навынос.

Также запрещается проведение религиозных служб (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на одного человека) и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Автозаправочные станции в Киеве будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе. Парикмахерские и салоны красоты продолжат работать по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы также будут работать, но без групповых занятий.

Детские сады не закроют, а школьники после внеочередных каникул с 18 марта вернутся к дистанционной учебе.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. В последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.