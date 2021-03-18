Также в Раду был внесен еще один законопроект — об осуждении идеологии «русского мира».
Текстов законопроектов и пояснительных записок к ним на сайте парламента пока нет.
Стоит отметить, что Дунда и Аликсийчук были авторами законопроекта о денонсации Харьковских соглашений от 2010 года, регулировавших отношения России и Украины в разных сферах, включая вопросы транзита газа и расположения Черноморского флота.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле Украину считают частью «русского мира».