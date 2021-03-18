Депутаты от партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук предложили наказывать за «пропаганду» идеологии «русского мира». Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верхновной Раде 17 марта

Также в Раду был внесен еще один законопроект — об осуждении идеологии «русского мира».

Кулеба назвал русский мир однообразным © Facebook, Dmytro Kuleba

Стоит отметить, что Дунда и Аликсийчук были авторами законопроекта о денонсации Харьковских соглашений от 2010 года, регулировавших отношения России и Украины в разных сферах, включая вопросы транзита газа и расположения Черноморского флота.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле Украину считают частью «русского мира».