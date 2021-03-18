Внефракционный депутат Рады Александр Дубинский, которого ранее исключили из пропрезидентской партии «Слуга народа», заявил, что от него требовали дать ход «пленкам Деркача» представители Офиса президента Владимира Зеленского (ОП). Об этом 18 марта он рассказал в видео, которое обнародовал в YouTube

По словам Дубинского, ОП его просил поучаствовать в пресс-конференции с Андреем Деркачом и инициировать создание временной следственной комиссии в Раде. После отказа регистрацию ВСК организовал глава фракции Давид Арахамия.

«Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию», — заявил Дубинский, уточнив, что теперь его обвиняют в обратном.

Он вам не слуга: казус Дубинского и судьба партии Зеленского © Facebook, Andriy Myhal

В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».

Ранее депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины.