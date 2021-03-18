По словам Дубинского, ОП его просил поучаствовать в пресс-конференции с Андреем Деркачом и инициировать создание временной следственной комиссии в Раде. После отказа регистрацию ВСК организовал глава фракции Давид Арахамия.
«Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию», — заявил Дубинский, уточнив, что теперь его обвиняют в обратном.
Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы. Зеленский просил Дубинского выйти из фракции, но он отказался.
В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».
Ранее депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины.