Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой рассмотреть запрет на въезд в страну российскому рэперу Басте. Об этом 18 марта он заявил в своем Telegram-канале

«Направил в СБУ депутатское обращение относительно приезда в Украину российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), у которого в июне этого года запланированы два концерта в Киеве… Прошу СБУ выложить официальную позицию относительно возможности введения Вакуленко нового запрета на въезд в Украину», — написал Гончаренко.

Он напомнил, что в 2018 году Баста был включен в перечень лиц, которые якобы создают угрозу национальной безопасности Украины. Скандальный российский рэпер вместо Украины приедет в ДНР © РИА Новости, Антон Волков | Перейти в фотобанк

В 2017 году СБУ уже запрещала рэперу въезд на Украину из-за посещения Крыма в 2015 году без разрешения официального Киева. Но срок действия запрета закончился.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.