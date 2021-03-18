По словам эксперта, это может быть, например, абсолютно безвыходная ситуация в экономике, когда кому-то нужно будет взять на себя смелость и исправить ситуацию — тогда к Тимошенко могут обратиться как к антикризисному менеджеру.
«Это может быть ситуация, когда может сложиться политический кризис в стране, и тогда ради его разрешения необходимо будет объединение с другими политическими силами в единую коалицию. Как в 1935 году во Франции сложилась ситуация, при которой, дабы противостоять внутреннему наступлению фашистов, пришлось идти на широкую коалицию и создание правительства национального спасения», — отметил Бондаренко.
Третий же вариант — это действительно некая кризисная ситуация внутри коалиции, которой сейчас нет, но она прогнозируется, считает политолог.
«И тогда действительно возможен союз с другой политической силой — с той же "Батькивщиной". Однако "Батькивщина" за это точно потребует пост министра, не меньше», — заключил эксперт.
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