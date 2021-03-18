Тогда в результате стрельбы пять человек были ранены, а один погиб от огнестрельного ранения. Следствие изучает степень вины охранников: Магомеда Исмаилова, Гавриила Юшваева и Эльдара Хамиева.
В среду, 17 марта, в суде допросили одного из свидетелей преступления — певца Меладзе. Он рассказал, что вместе с десятком других артистов должен был спеть на мероприятии, но получилось так, что на сцену вышел только он и ведущий праздника Валдис Пельш. Остальных исполнителей вывели через пожарный выход уже во время перестрелки.
Посмотрев фрагмент своего выступления, снятый кем-то из гостей на телефон, Меладзе пошутил, что никогда не думал, что будет смотреть свое шоу в суде.
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Виновник торжества Дмитрий Павлов заявил, что конфликт между охранниками возник из-за места на парковке, якобы один гость отказался переставить автомобиль, что охранники другого приглашенного восприняли как личное оскорбление.