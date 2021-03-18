Этнограф и историк из Украины Елена Щербань, которая ежегодно проводит летний этнофестиваль «Борщик в глиняном горшке» в селе Опошня Полтавского района, рассказала о самых необычных рецептах борща, передает 18 марта gazeta.ua

Чей борщ и чей Тарас Шевченко? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«В прошлом году одна участница приготовила 13 разновидностей борщей. Например, зеленый, с копчеными грушами без томата, со щукой. То есть это были категорически разные борщи. А на 6-й фестиваль участники из Ивано-Франковской области привезли бойковский железный борщ. Он сварен на основе коровьего молока, накипяченного с солью, перцем, лавровым листом. В блюдо бросают шарики, которые делают из натертого сырого картофеля и вареного картофельного пюре. Через крахмал, который попадает в молоко, борщ получается серого цвета. Поэтому и называется — железный. Вообще бойковская кухня специфическая, но их культура питания самобытна. Также они привезли борщ-хамулянку. Он выиграл 1-е место. Это борщ сварен с пшеном, без картофеля, на основе свекольной ботвы», — рассказала этнограф.

Этническая общность представителей Украины, живущих на южных и северных склонах Карпат, называется бойками. Бойковская кухня обладает характерной чертой: для приготовления большинства яств используется весьма ограниченный набор продуктов.

Исторические предпосылки и место проживания (горная местность) определили строгость и простоту гастрономических традиций, а также незамысловатость технологии обработки продуктов. Главные ингредиенты блюд на Бойковщине: капуста, грибы, кукурузная мука, картофель, бобовые и молочные продукты. Из зерновых здесь отдают предпочтение овсу: эта культура дает самые богатые урожаи и используется для приготовления напитков, первых и вторых блюд.