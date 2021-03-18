Отмечается, что такое решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета.
«Это связано с ухудшением эпидемической ситуации и увеличением количества заболеваний COVID-19», — говорится в публикации.
Также указывается, что всем поклонникам «горняков», которые успели приобрести билеты на игру, возместят потраченные деньги. Их переведут на карточки болельщиков в течение нескольких ближайших дней.
В первой встрече между «Шахтером» и «Ромой» сильнее оказались итальянцы. В Риме украинский клуб пропустил три безответных мяча.
Примечательно, что решение о закрытии столичного стадиона «Олимпийский» для зрителей было принято за день до матча.
Ранее проведение ближайших футбольных матчей еврокубков в Киеве при зрителях возмутило мэра города Виталия Кличко. Он заявил, что на игры съедутся болельщики из разных регионов Украины, есть риск повторения ситуации с горнолыжным курортом «Буковель», работа которого в разгар пандемии привела к росту заболеваемости COVID-19.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. За прошедшие сутки число заболевших составило более 15 тысяч человек, это антирекорд с начала текущего года.