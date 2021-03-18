Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и итальянской «Ромой» в Киеве 18 марта пройдет без зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру

Отмечается, что такое решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета.

«Это связано с ухудшением эпидемической ситуации и увеличением количества заболеваний COVID-19», — говорится в публикации.

Также указывается, что всем поклонникам «горняков», которые успели приобрести билеты на игру, возместят потраченные деньги. Их переведут на карточки болельщиков в течение нескольких ближайших дней.

В первой встрече между «Шахтером» и «Ромой» сильнее оказались итальянцы. В Риме украинский клуб пропустил три безответных мяча.

Каникулы, футбол, просьба к власти: Кличко провел срочный брифинг из-за COVID-19 © Facebook, Віталій Кличко

Ранее проведение ближайших футбольных матчей еврокубков в Киеве при зрителях возмутило мэра города Виталия Кличко. Он заявил, что на игры съедутся болельщики из разных регионов Украины, есть риск повторения ситуации с горнолыжным курортом «Буковель», работа которого в разгар пандемии привела к росту заболеваемости COVID-19.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. За прошедшие сутки число заболевших составило более 15 тысяч человек, это антирекорд с начала текущего года.