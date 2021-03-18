Украинское издательство «Ранок» выпустило учебники на «антибактериальной» бумаге. О шарлатанской новинке сообщили в группе в Facebook «Батьки SOS» 17 марта

«Антибактериальная бумага от вируса. Как вам изобретение? Надо подаваться на Нобелевскую премию, я считаю. Лишь один вопрос: что об этом говорят СанПиНы и вирусология, утверждающая, что вирусы не имеют обмена веществ и поэтому они не чувствительны к антибактериальным реагентам? Именно поэтому издательство "Ранок" стыдливо взяло "антиковидный" в кавычки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что издательство использует страх перед пандемией коронавируса вместо того, чтобы разрабатывать конкурентоспособные электронные пособия. «Учебники пропитаны лживым ядом»: экс-нардеп о политизации истории на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

В соцсети также напомнили о сомнительном содержании ряда украинских учебников. В частности, в одном из них утверждалось, что сода способна исцелить рак.

Ранее генеральный директор издательства «Ранок» Виктор Круглов заявил, что во время пандемии нужно максимально защитить детей и предотвратить распространение болезни, поэтому для учебников издательства специально изготовили бактерицидную бумагу.