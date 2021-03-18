Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией «Слуга народа». По ее словам, к такому шагу ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
По словам эксперта, главным вопросом подобной коалиции может быть только один: согласна ли внешняя власть на то, чтобы Юлия Тимошенко возглавила правительство.
«На меньшее она вряд ли согласится: просто получить какие-то министерские портфели для своих депутатов — это слишком мелко для политика уровня Тимошенко», — отметил Бондаренко.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.