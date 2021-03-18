Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко вряд ли согласится на меньшее, чем кресло премьер-министра Украины, уверен украинский политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией «Слуга народа». По ее словам, к такому шагу ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.

Мать драконов: Тимошенко заметили в коже в кулуарах Рады © ba.org.ua

«На меньшее она вряд ли согласится: просто получить какие-то министерские портфели для своих депутатов — это слишком мелко для политика уровня Тимошенко», — отметил Бондаренко.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.