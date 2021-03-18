Минску предлагают рассмотреть возможность организации прямого ж/д и авиасообщения с полуостровом Крым. Об этом постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сказал в интервью РИА Новости 18 марта

«Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем», — сказал Мурадов.

Вице-премьер отметил, что сотрудничество с белорусскими предприятиями в последнее время стало нарастать.

Мурадов также заявил, что вопрос Крыма является лакмусовой бумагой надежности союзнических отношений. Он напомнил, что последние события в Белоруссии показали опасность двойственной позиции по Крыму. Тихановская объяснила, почему побоялась называть Крым украинским © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за возвращение полуострова в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Белоруссия, несмотря на то что является частью Союзного государства, до сих пор не признала, что Крым стал частью России.