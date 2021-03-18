Глава Крыма Сергей Аксенов 18 марта, в седьмую годовщину воссоединения полуострова с Россией, в режиме видеосвязи дал старт запуску водовода от Бештерек-Зуского водозабора в Крыму. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости

Крым обратится в ООН из-за водной блокады © dan-news.info сказал глава республики.

По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, этот водозабор с водоводом должны были построить за 15 месяцев. По поручению главы Крыма работы ускорили, и объект был построен за четыре месяца.

Бештерек-Зуйский водозабор состоит из 11 скважин глубиной до 500 метров, которые связаны между собой системой инженерных коммуникаций и сооружений. Водозабор полностью автоматизирован. Вода подается по водоводу, состоящему из двух ниток — пластиковых труб диаметром 500 мм протяженностью 20 км. Общая стоимость объекта 1,7 млрд рублей.

По словам министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, сегодня запускаются первые две скважины дебетом до 5 тыс. кубометров в сутки. Это позволит обеспечить водой порядка 25 тысяч жителей Симферополя. Остальные скважины будут введены в эксплуатацию в течение двух месяцев.

После полного запуска водозабора в столицу будет подаваться 22 тысячи кубометров, что позволит обеспечить водой не менее 100 тысяч симферопольцев.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения Крыма в состав России Украина перекрыла канал. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.