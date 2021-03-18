Большинство украинцев считают завышенными цены на электроэнергию, газ и тепло. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта, передает Telegram-канал Украина.ру 17 марта

Так, 93% респондентов назвали тарифы завышенными.

Всего 3% украинцев посчитали стоимость услуг «хорошей», 0,4% — заниженной.

«Кто эти 0,4%, что считают — платить надо больше? Что-то подсказывает — это сотрудники «Нафтогаза» и прочих похожих структур, а также члены их семей», — говорится в сообщении.

Тарифные протесты: смогут ли украинцы добиться снижения цены на газ? © politrada.net.ua

На Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), возлагают ответственность 13% опрошенных, 9,5% — на Верховную Раду, 7% — на энергетические компании, 6% — на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% — на НАК «Нафтогаз Украины».

С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны начались и проходят до сих пор протестные акции с требованием снизить тарифы.

После массовых беспорядков правительство временно вернуло госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (18,6 рублей) за кубометр до окончания карантина.