Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой написал заявление главе ПАСЕ о недопустимости высказываний члена украинской делегации и депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Украинский парламентарий 18 марта решил ответить российскому коллеге в своем Telegram-канале

По словам Гончаренко, в тексте обращения Толстого говорится, что он оскорбил российскую делегацию два раза и сделал два неприемлемых заявления. «С радостью поможем»: Гончаренко ответил на угрозу Толстого © Facebook, alexeygoncharenko

«Официально сообщаю Толстому — от своих слов я не отказываюсь, вы — убийца, украинофоб и антисемит. Вы, как и ваш хозяин Путин, будете отвечать за свои преступления в Гааге. Я уверен, что мы на правильном пути и должны продолжать бороться против России на всех международных площадках, в том числе в ПАСЕ», — написал он.

По его словам, главное — занимать активную позицию, не вмешиваться и давить на Россию. Гончаренко подчеркнул, что нужны только жесткие заявления, санкции и активные действия.

Ранее на заседании свое выступление Гончаренко начал с оскорблений в адрес России и президента Владимира Путина. В частности, депутат обратился к Толстому со словами, что «это там он граф Толстой, а здесь просто… простой».