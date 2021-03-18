По словам украинского экономиста, это произойдет из-за того, что на Украине постепенно заканчиваются запасы (после неурожая 2020 года их и так было не так много), увеличивается стоимость хранения овощей и фруктов. Кроме того, грядут майские праздники, особенно Пасха, что всегда провоцирует увеличение спроса и рост цен.
«Мука, мясо и яйца подорожают перед Пасхой на 10—15%», — говорится в посте.
Кроме того, рост цен на большинство групп товаров народного потребления вызван подорожанием топлива и энергоресурсов, а также повышением зарплат и пенсий.