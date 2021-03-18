Цены на овощи на Украине выросли в среднем на 25%, и это не предел. До начала мая текущего года ряд продуктов подорожает до 75%, сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает Telegram-канал Украина.ру

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