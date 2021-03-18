Тимошенко появилась в Верховной Раде в коричневом замшевом платье с поясом. Образ экс-премьера многие подписчики Доброносова сравнили с образом героини фантастической саги Дейенерис Таргариен.
«Где драконы?», «Что-то Юля часто в коже стала появляться», «Мать драконов», — пишут пользователи соцсети.
Ранее в украинских СМИ стали замечать, что Тимошенко стала активно менять свой внешний вид — начиная с косметологического вмешательства, которое существенно изменило черты ее лица, и заканчивая стилем в одежде.