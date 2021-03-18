Бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко уличили в «краже» образа у героини популярного сериала «Игра престолов». Фото политика 17 марта на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko «Где драконы?», «Что-то Юля часто в коже стала появляться», «Мать драконов», — пишут пользователи соцсети. Ранее в украинских СМИ стали замечать, что Тимошенко стала активно менять свой внешний вид — начиная с косметологического вмешательства, которое существенно изменило черты ее лица, и заканчивая стилем в одежде.