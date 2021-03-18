По мнению МИД Украины, Иран провел расследование обстоятельств крушения боинга «Международных авиалиний Украины» (МАУ) с нарушениями и попытался скрыть причины трагедии. Об этом 17 марта в видеообращении в Facebook заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба

По словам министра, расследование было проведено с нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), является предвзятым и не раскрывает причины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Украина вернула Ирану на доработку отчет по катастрофе МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете, — не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление», — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина представила более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета о катастрофе.

Ранее 17 марта Иран предоставил окончательный отчет о крушении украинского самолета в Тегеране. Причиной катастрофы в нем названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который принял самолет за вражескую цель.

Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Тегеране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате «человеческой ошибки». На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. В числе пассажиров было 11 граждан Украины, большинство — граждане Ирана и Канады.