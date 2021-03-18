Прокачка газа через Украину станет убыточной после запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом 17 марта в комментарии изданию GolosUA заявил экономист Олег Пендзин

Он отметил, что украинская газотранспортная система (ГТС) позволяет прокачивать ежегодно 150-170 млрд кубометров газа. После того как в обход Украины были построены несколько газопроводов, прокачка газа упала до 70-80 млрд кубометров ежегодно.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Всё, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объёмы, — около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне "Северный поток — 2" не запустили», — подытожил Пендзин.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.