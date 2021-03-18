Немецкий политолог Александр Рар 17 марта в эфире НСН рассказал, что попытки Киева заставить Берлин вернуть «моральный долг» не увенчаются успехом

«Маразм крепчает»: немецкий депутат ответил на призыв Киева помочь вернуть Крым © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк Андрей Мельник заявил, что Берлин должен помочь Киеву вернуть Крым под свой контроль. По его словам, это «моральный долг» Германии, вытекающий из «вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию».

По словам Рара, Мельник позволяет себе выступать с обидными и агрессивными заявлениями в адрес Германии лишь потому, что на них никто не реагирует.

«Германия всегда помнит о своем моральном долге перед Советским Союзом, но когда русские ссорятся с украинцами, то что Германия может сделать? Воевать за Крым? Что конкретно предлагают? Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит. Кроме того, найдутся в Германии люди, которые согласятся, что маленькие страны были жертвами и Гитлера, и Сталина. Украина продвигает "культ жертвы" в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались. Но результата не будет, никто не собирается воевать с Россией», — отметил он.

Ранее Мельник назвал «предателями украинского народа» премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония Штефана Вайля и его коллегу из земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг за призыв отказаться от санкционной политики в отношении Москвы.