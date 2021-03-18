Газопровод «Северный поток – 2», который сейчас находится в режиме строительства, не нужен Германии. Об этом на днях заявила эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт в интервью Deutsche Welle

По ее мнению, в Европе достаточно терминалов СПГ, которые используются не на полную мощность. Этой инфраструктуры, считает Кемферт, достаточно, чтобы покрыть потребность в газе.

«В любом случае на "Северный поток – 2" потратят впустую невероятную сумму денег. Мы все оплатим это, будь то за счет очень высоких цен на газ или в виде компенсационных выплат», — отметила она.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Существует множество сценариев будущего энергоснабжения. Во всех них природный газ становится менее важным и полностью исчезает из энергобаланса к 2040 или к 2050 году», — добавила эксперт.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.