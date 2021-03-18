Участница «Дизель-Шоу» Виктория Булитко опубликовала на днях в Instagram шутку о встрече с коллегой по цеху, намекнув на то, что ждала совсем другого — президента Украины Владимира Зеленского

«Наконец-то ты пришел! А то только снишься без конца. P.S. Снится мне реально Владимир Зеленский, а пришел [белорусский актер, ведущий, сценарист] Евгений Сморигин. К чему бы эти сны, понятия не имею, а сонник молчит», — написала артистка.

Пластический хирург раскрыл правду о Зеленской, Порошенко и Кличко © CC0, Pixabay

«Снится Зеленский, и без конца? Странно, почему "без конца"?», «Ужас! Мужчина без конца — это трагедия», «Вика, как ты могла, так кто теперь первая леди?», «Снится без "конца", пришел-то хоть с концом?», «Когда сбудется, скажешь, к чему было, а то он по ходу не только к тебе в сны наведывается», — ответили фолловеры.

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Виктория Булитко — украинская актриса, певица, участница «Дизель-Шоу». Лауреат театральной премии «Киевская пектораль». Бронзовый призер украинского шоу «Танцы со звездами».