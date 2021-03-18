На Украине за сутки зафиксировали более 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19, это максимальный показатель с начала года. Об этом 18 марта сообщает Минздрав Украины в своем официальном Telegram-канале

На Украине нашли новый штамм коронавируса — СМИ © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Госпитализировали 4376 человек, скончались 267, и 6514 человек выздоровели.

Накануне, 17 марта, было зарегистрировано 11 833 новых заражения по стране. Самое большое число до этого было зафиксировано на прошлой неделе — 12 276.

На Украине до апреля продлен так называемый адаптивный карантин. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль дал команду местным властям при необходимости самим усиливать карантинные ограничения, не дожидаясь решений правительства.