За сутки на Украине заразились еще 15 053 человека.
Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Госпитализировали 4376 человек, скончались 267, и 6514 человек выздоровели.
Накануне, 17 марта, было зарегистрировано 11 833 новых заражения по стране. Самое большое число до этого было зафиксировано на прошлой неделе — 12 276.
На Украине до апреля продлен так называемый адаптивный карантин. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль дал команду местным властям при необходимости самим усиливать карантинные ограничения, не дожидаясь решений правительства.