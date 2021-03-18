«Европейская солидарность» готова помочь Владимиру Зеленскому наладить контакт с президентом США Джо Байденом после резонансных слов последнего в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом в видеообращении от 17 марта заявил глава партии Петр Порошенко

В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». После слов Байдена Россия отозвала для консультаций посла в США Анатолия Антонова.

«Это то, что наша команда говорит с 2014 года. То, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, — вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос: Who is Mr Putin?. Такое публичное признание американского президента для Украины — на вес золота», — сказал Порошенко.

«Истерика от бессилия»: Байден заявил, что считает Путина «убийцей» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Андрей Деркач, опубликовавший записи переговоров Порошенко и Байдена, действовал по заданию российских спецслужб, а «инспирированный Деркачом скандал произошел по согласованию и с режиссурой Офиса президента».

По его словам, Зеленскому, чтобы завоевать доверие Вашингтона, необходимо подвергнуть Деркача уголовному преследованию и поддержать санкции США против олигарха Игоря Коломойского.

«Евросолидарность», заверил Порошенко, готова оказать поддержку власти в этом направлении и уже сейчас добивается звонка Байдена Зеленскому.

«Не для Зеленского, конечно, а для государства, потому что национальные интересы Украины требуют диалога с США на самом высоком уровне. От этого зависит наша безопасность, от этого зависит наша победа в войне с Россией», — считает Порошенко.

На слова главы Белого дома отреагировало российское посольство в США, заявив, что непродуманные заявления США в адрес России ставят под угрозу обрушения отношения между странами.