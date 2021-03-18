Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе был принят странами «нормандского формата» и утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году. Представители украинской стороны в последнее время не раз заявляли, что выполнить Минские соглашения в нынешней редакции невозможно.
Если случится какой-то внутренний кризис в России, Украине или в странах Запада, то за счет их интересов этот конфликт может быть решен, пояснил эксперт.
«Стороны считают сегодня именно этот вариант наиболее реалистичным, и поэтому продолжается политэкономическая война на истощение в расчете на то, что кто-то проиграет, и за счет него эти проблемы решатся», — считает Бортник.
Политолог при этом добавил, что конфликт следовало бы решить, договорившись по всем его аспектам (внутриукраинский конфликт, междугосударственный конфликт России и Украины, геополитический конфликт между Россией и Западом), хотя сделать это будет сложно.
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