Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко в 2021 году ждут серьезные регалии и новый влиятельный пост. Об этом сообщил астролог Влад Росс, слова которого приводит 18 марта glavred.info

Астролог Влад Росс рассказал, что ждет в феврале Тимошенко и таких, как она © Yan Dobronosov

«Планета политиков Сатурн в этот период будет в зените годового гороскопа Юлии Владимировны, планета счастья и политики Юпитер — на возвышении. А положение Плутона сулит ей силу, финансовые возможности и создание объединений. Тимошенко будет именно тем человеком, который сможет сплотить украинских олигархов, объединив их вокруг себя», — отметил Росс.

Особенно многообещающими для Тимошенко, по мнению астролога, выглядят поздняя весна и ранняя осень, а сентябрь-октябрь могут стать ключевым периодом в ее политической жизни.

«Именно в сентябре-октябре Тимошенко в очередной раз может занять премьерский пост. Вероятность этого события — 70-80%», — заверил Росс.

А вот для президента Владимира Зеленского такой сценарий развития событий открывает нерадостные перспективы.

«После весны 2021-го, когда Сатурн "наедет" на Солнце Владимира Зеленского в его гороскопе, он будет вынужден либо сам уйти из политики, либо у него случится глубокая депрессия, поскольку на него будет оказываться большое давление. В конечном итоге Зеленский может превратиться в английскую королеву, т.е. будет президентом без особых полномочий», — сказал астролог.

Он добавил, что, скорее всего, Зеленский сумеет остаться на президентском посту, однако «судьбоносных и резонансных решений он принимать уже не будет».