Канцлер Австрии Себастьян Курц 17 марта в эфире телеканала Ое24 призвал Европейское агентство лекарственных средств к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на рынок Евросоюза

Гондурас купил российскую вакцину «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.

В феврале власти Австрии задумались над производством «Спутника V» на собственных производственных мощностях после соответствующего запроса российской стороны.

Ранее Курц заявлял, что будет готов привиться российской вакциной и китайским препаратом, если их одобрят в странах Евросоюза. В таком случае Австрия готова будет организовать в стране производство этих препаратов. По словам канцлера, в вопросе вакцинации на первом плане должны стоять эффективность, безопасность и доступность, а не политика.