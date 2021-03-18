«Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», — отметил Курц.
По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.
В феврале власти Австрии задумались над производством «Спутника V» на собственных производственных мощностях после соответствующего запроса российской стороны.
Ранее Курц заявлял, что будет готов привиться российской вакциной и китайским препаратом, если их одобрят в странах Евросоюза. В таком случае Австрия готова будет организовать в стране производство этих препаратов. По словам канцлера, в вопросе вакцинации на первом плане должны стоять эффективность, безопасность и доступность, а не политика.