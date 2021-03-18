Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 марта в своем Facebook прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для "возвращения" Крыма Украине»

Посол Мельник хочет, чтобы Германия вернула Крым Украине © из открытых источников

«Раз посол Украины воззвал к "моральной ответственности" Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», — написала Захарова.

По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договорённостям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов».

«Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», — добавила она.

На днях посол Мельник в статье для Berliner Zeitung написал, что Берлин должен помочь Киеву вернуть Крым под свой контроль. По его словам, это «моральный долг» Германии, вытекающий из «вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию». Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал маразмом это заявление.



